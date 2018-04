A Unifev - Centro Universitário de Votuporanga, o Colégio Unifev, a Rádio Unifev e a TV Unifev foram homenageados, na noite da última sexta-feira (dia 20), durante o 17º prêmio Personalidade Destaque do Ano 2017, realizado em Iturama - MG. O evento teve o objetivo de enaltecer o trabalho desenvolvido por autoridades e representantes de empresas e instituições que alcançaram notoriedade regional.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev, e a Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), mantenedora da Rádio e da TV Unifev, foram representadas por seu Diretor-Presidente, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos. Além dele, estiveram presentes o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; a diretora e a coordenadora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral e Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola, e o gestor da FREV, Prof. Dr. Ramon Lombardi Teixeira Nunes.

O Diretor-Presidente da FEV falou sobre a alegria de ter o nome da Unifev ultrapassando fronteiras e o fato de a Instituição receber tantos alunos daquela região. "Somos muito gratos pelo reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido. Graças a esse compromisso sério que a Instituição possui com a Educação, nossos alunos percebem o quanto vale a pena estudar na Unifev. Por isso, muitos deles deixam suas casas, viajando, muitas vezes, mais de quatro horas por dia, para terem acesso a um ensino de excelência. Obrigado ao povo mineiro de Iturama e toda a região pela confiança. Continuamos de portas e braços abertos para recebê-los em nossa casa".

O Reitor da Unifev também ressaltou a importância do prestigio do Centro Universitário de Votuporanga fora do Estado de São Paulo. "Participo de eventos em outras instituições e sou testemunha do quanto somos reconhecidos e respeitados perante outras escolas. Para nós é um orgulho representar a nossa Instituição e levar, junto com ela, o nome de Votuporanga para todo o País", concluiu.