Encontro será realizado na quarta-feira (2/5), às 18h, no Centro de Cultura e Turismo

publicado em 26/04/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga convida a classe artística da cidade para uma reunião aberta de chamamento público, a ser realizada na próxima quarta-feira (2/5), às 18h, na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

O encontro tem por objetivo apresentar aos profissionais de diferentes segmentos artísticos os projetos da pasta, além de informá-los a respeito de inscrições para bolsas de produção cultural e da importância do mapeamento anual dos artistas da cidade.

Durante a reunião, também serão tratadas, de forma mais específica, questões referentes aos editais do Programa de Ação Cultural (ProAC) da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo.

Até o fim da primeira quinzena de maio, o ProAC recebe inscrições para editais nas áreas de teatro, dança, música, artes cênicas e festivais. Ao todo, serão contemplados 144 projetos, entre pessoas físicas e jurídicas, com premiações entre R$ 25 mil e R$ 160 mil cada.