publicado em 26/04/2018

Santa Casa recebe deputado estadual João Paulo Rillo (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o deputado estadual João Paulo Rillo nesta quinta-feira (26/4). Acompanhado do ex-vereador e assessor Jura, ele foi recebido pelo provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana.Luiz Fernando deu as boas-vindas e conduziu a visita por toda Instituição. “Somos referência de alta complexidade para 53 cidades da região noroeste. Oferecemos 1.700 refeições por dia e lavamos duas toneladas de roupas. São aproximadamente 2.000 colaboradores em todo complexo – Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Núcleo de Atenção à Saúde; Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e Hospital”, explicou.O provedor aproveitou a presença do parlamentar para agradecer a emenda de R$50 mil destinada para custeio. “Não medimos esforços para promover o melhor atendimento. São poucos os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e todo dinheiro é bem-vindo, para a manutenção de nossos serviços”, complementou.Rillo se colocou à disposição da Santa Casa. “Eu quero contribuir ainda mais com a Instituição, que é referência e muito prestigiada pela comunidade. Fiquei impressionado com a estrutura positivamente. É Hospital que tem cara de saúde e não de doença”, finalizou.