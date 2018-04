De acordo com o hospital, a dificuldade encontrada na captação de órgãos é o consentimento pelos familiares para a doação do órgão/tecido

publicado em 19/04/2018

Nenhuma captação de múltiplos órgãos foi realizada até o momento na cidade; no ano passado foram realizadas três (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brDesde 2012, a Santa Casa de Votuporanga realiza a captação de órgãos de pacientes entre dois e 80 anos com óbito por parada cardiorrespiratória ou morte encefálica. Neste ano, foram realizadas 22 captações de córneas, segundo o hospital. Nenhuma captação de múltiplos órgãos foi realizada até o momento na cidade.Segundo a coordenadora de enfermagem da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHT) da Santa Casa, Kelly Almeida, em todo o ano passado foram realizadas 113 captações no total, sendo 110 de córneas e três de múltiplos órgãos.Ela explicou que quanto maior o número de captação de órgãos e tecidos, maior também a possibilidade de um desses órgãos serem doados para um dos moradores de Votuporanga, porque todos os municípios da região fazem parte da mesma central de transplante.Porém, a coordenadora de enfermagem do CIHT da Santa Casa afirmou que ainda há uma dificuldade na captação de órgãos. “A dificuldade encontrada é o consentimento pelos familiares para doação do órgão/tecido. Esta não é uma dificuldade da Santa Casa, mas inclusive em todo Brasil”, disse Kelly Almeida.Ela ainda explicou que o hospital não realiza doação entre vivos e que após o óbito a Santa Casa procura a família para informar sobre a opção de doação e solicitar a autorização.“A autorização é feita por familiar de 1º ou 2º grau de parentesco do possível doador, que assina o termo específico da Secretaria Estadual de Transplantes. Em caso positivo, realiza-se o procedimento de retirada de órgãos/tecidos, que são encaminhados à OPO (Organização de Procura de Órgãos de São José do Rio Preto)”, afirmou ao A Cidade.Para incentivar a doação de órgãos após o óbito, a equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes (CIHT) da Santa Casa de Votuporanga realiza periodicamente campanhas em escolas, universidades e comunidade, alertando sobre a importância da doação de órgãos.CIHTA Comissão está vinculada à Equipe da OPO-SJRP (Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base) que promove a ligação com a rede Nacional de Transplantes. A CIHT oferece a chance de doar os órgãos e multiplicar o gesto e insere a Instituição no Sistema Nacional de Transplante (SNT).