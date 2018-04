Deputado federal esteve na Instituição neste final de semana e se colocou à disposição para os pleitos do Hospital

publicado em 24/04/2018

Santa Casa de Votuporanga recebe Floriano Pesaro (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Neste final de semana, a Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita do deputado federal Floriano Pesaro. Pesaro percorreu o Hospital, principalmente as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Geral e Neonatal, além das alas incluindo José Delgado.O parlamentar foi recepcionado pelo provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana; pelos diretores Eduardo Pardo e Carlos Marão; pelo coordenador corporativo Angelo Jabur Bimbato; pelo diretor clínico João Paulo Lima Pedroso e pelo vereador Daniel David.O deputado elogiou o Hospital. “A Santa Casa de Votuporanga representa o que há de mais moderno em saúde pública em toda a região. Com atendimento humanizado, utilizando-se de alta tecnologia, é referência para as demais do país. Recentemente, comemorou 68 anos de trabalho dedicado, de atendimento com qualidade na saúde pública e aproveito para deixar consignado meu respeito, admiração e meu compromisso em continuar contribuindo para o desenvolvimento e para os trabalhos desta importante Instituição”, afirmou.Por sua vez, o provedor ressaltou o auxílio do Floriano Pesaro ao longo dos anos. “Já conquistamos R$500 mil de equipamentos para o Hospital e existe expectativa de novas emendas do deputado. São recursos muito importantes para nós, uma vez que 70% dos nossos atendimentos são de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). São investimentos que possibilitam novos equipamentos e a manutenção de nossos serviços”, finalizou.