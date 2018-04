Por motivo de férias, vice-prefeito responderá pelos atos do Executivo durante cinco dias

publicado em 23/04/2018

Dado e Renatão (Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado assinou a ata de transmissão de seu cargo para o vice-prefeito Renato Martins em seu gabinete no início da manhã desta segunda-feira (23/4). Por motivo de férias do prefeito, Renato Martins responderá pelos atos do Executivo durante cinco dias, portanto, já a partir desta segunda até sexta-feira (27).

“Este é um cargo honroso. Queria agradecer a todos os companheiros pela parceria, e dizer que todos nós estamos cumprindo tudo aquilo que está escrito no nosso Plano de Governo. Desta forma, fico muito feliz em passar o cargo para o meu companheiro Renatão, que tem sido um parceiro de todas as horas”, disse Dado.