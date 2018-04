Evento também contará com a participação do youtuber Arthur do Val do canal Mamãe Falei, e do ativista Kim Kataguiri; inscrições gratuitas, com vagas limitadas, devem ser feitas na ACV

publicado em 17/04/2018

O youtuber Arthur do Val do canal Mamãe Falei e o ativista Kim Kataguiri, co-fundador do Movimento Brasil Livre estarão em Votuporanga neste final de semana. Eles acompanharão o presidente da Riachuelo e da Midway Financeira, Flávio Rocha, que vem a convite da ACV – Associação Comercial de Votuporanga para uma palestra às 9 horas, no domingo, no palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. As inscrições são gratuitas e limitadas, mas a Associação pede a doação de caixas de leite.

O youtuber Arthur do Val do canal Mamãe Falei conversará com o público sobre o momento atual da política e discutirá como está sendo a real participação da população em cada movimento da crise política. Em seu canal, Arthur convida os seguidores a questionar e ver o mundo de uma forma diferente, a cada dia.

O ativista Kim Kataguiri, co-fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, também participará do encontro para falar sobre o cenário atual da economia e da política, expressando suas opiniões e argumentos sobre as mudanças que são necessárias para a real retomada da economia e da confiança política.

O Movimento Brasil Livre é um movimento político brasileiro que defende o liberalismo econômico e o republicanismo, ativo desde 2014. Em seu manifesto, cita cinco objetivos: imprensa livre e independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas e fim de subsídios diretos e indiretos para ditaduras.

“Será uma manhã de troca de conhecimento, que gera crescimento para os nossos negócios”, comentou o presidente da ACV, o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos. A palestra terá como tema “O livre comércio e a burocracia estatal”.

Flávio Rocha

Rocha é presidente das Lojas Riachuelo, terceira maior rede de moda do país, integrante do conselho do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e vice-presidente de relações com investidores do Grupo Guararapes, empresa familiar que detém o controle da Midway Financeira, Confecções Guararapes Transportadora, Casa Verde e Shopping Midway Mall, maior shopping center do Rio Grande do Norte.

Em 2016, recebeu o prêmio empreendedor do ano, da revista IstoÉ Dinheiro, na categoria Varejo. Ex-deputado federal entre 1987 e 1995 e foi um dos primeiros empresários a apoiar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Arthur do Val

Formado em engenharia química, Arthur começou a se interessar e questionar questões políticas aos 16 anos, quando votou pela primeira vez. Em seu canal, que tem mais de 1 milhão de seguidores, fala sobre diversos assuntos relacionados a sociedade e a política, a ideia é contribuir com a formação de opiniões e conhecimento da população sobre decisões e assuntos que interferem diretamente em seu dia a dia.

Kim Kataguiri

Ativista, conferencista, ex-colunista da Folha de S. Paulo (e do The Huffington Post Brasil), Kim é mais conhecido por ser co-fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, sendo uma das principais figuras do movimento conservador brasileiro moderno. Ele é neto de imigrantes japoneses.

Serviço

Palestra “O livre comércio e a burocracia estatal”

Data: 22 de abril (domingo), 9 horas

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Informações e inscrições: (17) 3426-4044