Uma das profissões com mais oferta de vagas nas empresas de médio e grande porte é a de Auxiliar de Almoxarife. Ciente desta realidade, o Senai de Votuporanga, em parceria com a Prefeitura, abriu inscrições para mais este curso de qualificação e formação profissional, totalmente gratuito. O curso tem duração de 160 horas, é certificado, e será ministrado às terças e quintas-feiras, das 19 às 22h, na Escola Senai.

"Interessados devem agilizar suas inscrições, já que são apenas 16 vagas e não há processo seletivo, ou seja, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, após seguido o protocolo de seleção", destaca o diretor do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", José Carlos Leme de Oliveira. O órgão é reponsável por intermediar a parceria da Prefeitura com o Senai. O prazo final para inscrições é o próximo dia 6 de maio, sendo que o início do curso está previsto para o dia 15 do mesmo mês, com término em outubro.

A pré-matrícula dos candidatos podem ser realizadas de duas formas: mediante o preenchimento de um formulário que pode ser baixado da internet, que deve ser entregue no SENAI até o término das inscrições. A segunda opção é preencher o próprio formulário on-line. O link, tanto para fazer o download quanto para preenchimento on-line, é o mesmo, bastando digitar em qualquer mecanismo de busca: http://www.sp.senai.br/cursos/ 80614/850/auxiliar-de- almoxarife.html?bolsa=true

Para se inscrever, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos; não ser bolsista em outro curso no Senai-SP; ter renda per capita igual ou menor que um salário mínimo e meio federal, o que corresponde atualmente a R$ 1.405,50, destacando-se que terá prioridade o candidato que estiver desempregado e quem cursou, no máximo, o Ensino Médio. O Senai encaminhará uma mensagem a cada candidato, indicando se ele foi classificado para matrícula ou se ficou como suplente em até dez dias úteis antes da data do início do curso.