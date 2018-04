A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga iniciou a instalação da estrutura que receberá um semáforo no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Pernambuco. Este será um dos pontos a receber o equipamento que também será instalado nos outros entroncamentos do trecho entre as ruas Minas Gerais e Sergipe. Após a conclusão da instalação, todos irão operar no sistema “onda verde” da mesma forma como já ocorre na Rua Paraíba.