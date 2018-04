Previsão dada pelo órgão é que pista deverá ser liberada na primeira quinzena de maio, para isso, as ações no local serão iniciadas nesta segunda-feira (23/4)

publicado em 20/04/2018

Prefeito recebe confirmação do DER sobre liberação da ponte da SP 461 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado recebeu, no fim da tarde desta sexta-feira (20), a confirmação do superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ricardo Volpi, sobre a liberação da ponte da Rodovia Péricles Belini (SP 461).A previsão dada pelo órgão é que pista deverá ser liberada na primeira quinzena de maio, após realização de laudo pericial técnico, para isso, as ações no local serão iniciadas nesta segunda-feira (23/4).Segundo o DER, foi constatado que a estrutura da ponte está intacta e oferece segurança aos motoristas. Diante disso, equipes do Estado farão a implantação de guarda-corpos e de outros dispositivos de segurança, como sinalização (placas e pintura de solo) e lombadas para controle da velocidade. A ponte será operada em mão dupla, ou seja, uma faixa para cada sentido.O prefeito João Dado realizou diversas reuniões junto a Secretaria de Estado e ao DER, desde quando ocorreu a queda da ponte, solicitando agilidade na liberação da via.Reparo de viasCiente das consequências causadas pelo grande fluxo de veículos provocado pelo desvio, o prefeito João Dado entrará com pedido junto ao DER solicitando apoio de recursos financeiros para ações de reparo das vias danificadas durante este período.