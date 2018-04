Recurso de R$ 20 mil foi conquistado por meio do Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento, com apoio do diretor técnico da CATI, eng. De Luca

publicado em 17/04/2018

Prefeito assina convênio com Estado para revitalizar estrada rural (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado assinou convênio com o Governo do Estado, nesta terça-feira (17/4), que garante R$ 20 mil para serem utilizados na revitalização de cerca de 800 metros da Estrada Municipal Sérgio Nogueira, antiga VTG 342, que passa pelo Centro de Proteção da Vida Animal, com acesso a partir do 6º Distrito Empresarial.A conquista contou com a participação decisiva do engenheiro agrônomo e diretor técnico da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) de Votuporanga, Carlos Alberto De Luca, que intermediou a liberação do recurso junto ao então Secretário de Estado da Agricultura, Arnaldo Jardim, que deixou o cargo na semana passada.O convênio foi assinado pela assessora de Gabinete da Secretaria de Agricultura, Cida Magalhães, e pelo prefeito João Dado, na sede da pasta, na capital. A verba será disponibilizada pelo Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento (SEIAA) que tem como foco o fomento às atividades agropecuárias nos municípios paulistas.De acordo com o prefeito, o recurso será importante para investir em diversas melhorias na estrada, entre elas, alargamento da via e proteção das margens. "É um recurso que vem em boa hora, graças ao apoio da CATI, especialmente o engenheiro De Luca, a qual agradecemos muito. A via deve ser ainda mais utilizada com a construção do Centro de Proteção da Vida Animal".Os recursos do Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento (SEIAA) podem ser utilizados em serviços como a adequação de estradas rurais, reformas de Casa da Agricultura, construções e ampliação de galpões, bem como a manutenção de infraestrutura de apoio à agropecuária e abastecimento e outras necessidades locais.Para aderir ao Sistema, a administração municipal deve elaborar um Plano de Desenvolvimento Agropecuário Plurianual e disponibilizar um técnico para auxiliar na administração e execução dos recursos, requisitos cumpridos pela Prefeitura de Votuporanga.