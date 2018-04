Além dos copos, comitiva Os Bolivianos doou 998 rolos de papel higiênico e 232 quilos de alimentos para o Hospital

publicado em 20/04/2018

Pontes Gestal entrega 14.000 copos descartáveis para Santa Casa (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Comitiva Os Bolivianos demonstrou todo seu apoio para a Santa Casa de Votuporanga. O grupo de Pontes Gestal entregou uma grande remessa de contribuições para o Hospital nesta semana. Diversos itens de higiene e alimentos foram doados após a ação da comitiva, beneficiando centenas de pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).A arrecadação ocorreu no último dia sete. “Aproximadamente 15 membros da comitiva percorreram todos os bairros. Foi um trabalho de três horas, em que passamos de casa em casa, solicitando produtos para Santa Casa, principalmente copos descartáveis e papel higiênico, que sabemos que são muito utilizados”, afirmou o presidente do grupo Cristiano Carolino.Foram doados 14.000 copos descartáveis, 998 rolos de papel higiênico, além de 232 quilos de alimentos que foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes.Cristiano explicou o motivo de colaborar com Hospital. “A comitiva gosta de contribuir, porque sabe da necessidade da Instituição. Esta é a terceira vez que ajudamos, pensando sempre nos pacientes”, complementou.O coordenador de Captação de Recursos, Alexandre Giora, ressaltou a importância da arrecadação para o Hospital. “Cristiano e Dinei Cardoso (Dineizinho) nos procuraram perguntando dos itens mais consumidos. Desta vez, focamos em papel higiênico e copos descartáveis, contribuindo potencialmente com nosso Almoxarifado. Utilizamos 1.600 pacotes de copos descartáveis e 2.800 rolos de papel higiênico e este auxílio é muito bem-vindo”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Pontes Gestal é um município muito solidário, que nos ajuda com alimentos ou outros itens. Em nome dos nossos pacientes, nossos agradecimentos. Iremos economizar nas compras de material, podendo utilizar recursos em outras áreas”, finalizou.