Donos do estabelecimento comercial vão responder pelos crimes de estelionato, sonegação fiscal e risco a saúde pública

publicado em 25/04/2018

Investigadora Bárbara Correia do GOE conta os óculos apreendidos (Foto: Marco Antonio dos Santos)

O Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil apreendeu na manhã desta quarta-feira, 25, 500 óculos falsificados na loja Cris Park, na rua Bernardino de Campos, no Calçadão de Rio Preto. Proprietários e balconistas do estabelecimento foram levados para prestar depoimento no 1º Distrito Policial.O delegado coordenador do GOE, Paulo Grecco, afirma que recebeu a denúncia de que a loja vendia óculos falsificados, como sendo de marcas famosas. "Recebemos a informação que óculos eram vendidos em uma loja no Centro da cidade e essa mercadoria seria falsificada. Constatamos até mesmo pelo preço que os óculos não eram originais, mas vendidos como nomes de grandes marcas, que deveriam custar R$ 200 no mínimo, e eram comercializados a R$ 20", afirma o delegado.Todos os óculos apreendidos serão enviados para Instituto de Criminalística, para serem submetidos a análise pericial para verificar a falsificação e também checar se eles são prejudiciais a saúde.Segundo Grecco, os proprietários podem ser enquadrados nos crimes de estelionato, sonegação fiscal e também contra a saúde pública.De acordo com o delegado, os empresários admitiram que os óculos não eram originais. Depois de prestar depoimento, eles foram liberados, mas vão responder ao inquérito policial.Procurados pelo Diário, eles disseram que só irão se manifestar nos inquéritos e não quiseram conceder entrevista.Fonte: Diário da Região