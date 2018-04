A obra em benefício da área da educação surgiu de uma parceria público-privada

publicado em 23/04/2018

Votuporanga ganhará um novo Centro Municipal de Educação Infantil em um novo loteamento que será realizado na cidade: o Parque Residencial Figueira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

Votuporanga ganhará um novo Centro Municipal de Educação Infantil em um novo loteamento que será realizado na cidade: o Parque Residencial Figueira, que estará localizado além da linha férrea, na região Sul da cidade. A obra em benefício da área da educação surgiu de uma parceria público-privada.

O anúncio foi feito durante a inauguração da revitalização da avenida de acesso aos bairros Cidade Jardim I e IIe oficializado na manhã desta segunda-feira, no gabinete do prefeito, por meio do prefeito em exercício, Renato Martins. Ele assinou o Decreto de Aprovação do Loteamento Parque Residencial Figueira e o Termo de Compromisso com a empresa loteadora do empreendimento.

“A partir de hoje, Votuporanga terá uma nova expansão. A construção além linhavai ser o primeiro passo para aquela região. O CEMEI tem 9,6 mil m² e o empreendedor que está realizando isso também está trazendo benefício para a cidade e para toda a população. A cidade só cresce com os empreendedores e o Poder Público”, afirmou Renato Martins, prefeito em exercício.

O prefeito em férias, João Dado, explicou que a construção da creche surgiu após um recurso conquistado junto ao então governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a construção de um viaduto sobre a linha férrea no fim da rua Minas Gerais, que teria as obras de infraestrutura executadas pela empresa responsável pelo novo loteamento, porque todo empreendimento privado tem como obrigação por lei executar as obras de infraestrutura, entre elas, o acesso ao bairro.

“O decreto modifica a situação anterior. Como conseguimos o recurso pelo Governo do Estado, o Residencial Figueira não vai precisar investir no viaduto e vai fazer um equipamento público, a creche, em igual valor ao viaduto. A emenda para a construção da transposição é do deputado estadual Sebastião Santos”, explicou Dado.

Os empresários presentes no ato, Leonardo Lopes e Reinaldo Henrique Debiazzi explicaram sobre o projeto. “Ficamos felizes em começar o crescimento de Votuporanga pela região Sul. Foi um projeto desafiador, já que sem o viaduto seria inviável fazer esse empreendimento além da ferrovia. Fizemos uma série de estudos junto à empresa concessionária da ferrovia, ao Ministério dos Transportes. Mas, por fim, acabou dando certo, foi viabilizado o recurso para construção do viaduto junto ao Governo do Estado e nada mais justo do que oferecermos essa contrapartida porque de toda forma iríamos investir esse recurso no viaduto”.