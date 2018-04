O pedido foi de associados e convidados em geral devido ao feriado de Tiradentes no dia 21

publicado em 18/04/2018

Palestra com presidente da Riachuelo é adiada (Foto: Divulgação)

Em razão de diversas solicitações dos associados e convidados em geral, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga informa que a palestra com o presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, marcada inicialmente para este domingo (22/4), às 9h da manhã, será transferida para uma nova data. Os pedidos levam em conta o final de semana com o feriado de Tiradentes no sábado que estaria dificultando a presença dos interessados em participar do encontro.“É uma palestra que desperta muito a atenção em decorrência de ser um grande empresário, no entanto, com a intensificação da divulgação nesta semana, recebemos diversos pedidos sugerindo a mudança de data, uma vez que algumas famílias têm viagens programadas no feriado. Desta forma, achamos sensato e correto atender a essas solicitações e buscar uma nova data e horário mais propícios, o que já está sendo providenciado junto à assessoria do empresário”, explica o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.A palestra seria realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” sem a cobrança de ingressos, portanto não haverá a necessidade de reembolsos. Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone (17) 3426-4044.