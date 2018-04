Graças à recente estabilização do clima, que contribuiu para um período com menor frequência de chuvas, o mês de março foi o mais produtivo da operação até agora, com aplicação de mais de 288 toneladas de massa asfáltica em 243 locais da cidade. O montante é 20% maior que a soma de todo o material aplicado entre os meses de janeiro e fevereiro, quando foram utilizadas 240 toneladas de massa.

De acordo com o prefeito João Dado, “todas essas ações que objetivam a manutenção da qualidade da nossa malha viária devem ser realizadas de forma contínua, já que Votuporanga é um município que cresce muito e possui uma frota em constante evolução”.

“Trabalhamos com o tapa-buraco, mas também estamos cientes de que muitas ruas precisam de recapeamento. Estamos buscando atender a mais essa demanda, priorizando trechos que, há muitos anos, não recebem esse tipo de investimento”, afirmou o prefeito.

Recapeamento

Além das ações da operação tapa-buracos, começaram na última semana as obras do pacotão de recapeamento, anunciado em março pelo prefeito João Dado.

As ações desta primeira etapa já se encontram em fase final de execução, restando o recapeamento de apenas sete dos 33 quarteirões contemplados. Ao fim dessa fase, terão sido recapeados 25 mil m² de ruas, nos bairros São João, Jardim Santos Dumont, Patrimônio Velho, Jardim Umuarama, Parque Guarani, Parque Roselândia e Vila Lupo.

Outras duas obras de recapeamento já estão em fase final de licitação e serão iniciadas em breve, contabilizando mais de 40 mil m² de vias que receberão as melhorias.

Ao todo, o pacotão de recapeamento conta com mais de R$ 3,2 milhões de investimentos com recursos da Prefeitura e dos Governos do Estado e Federal, que irão recuperar quase 90 quarteirões, em diversas regiões da cidade, além de promover novos acessos às rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini.