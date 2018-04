Evento, que acontece de 23 a 28 de abril, conta com atrações gratuitas e Feira de Troca de Livros

publicado em 17/04/2018

Oficina de confecção de livros é destaque na programação da 3ª Semana Senac de Leitura em Votuporanga (Foto: Divulgação)

O Senac Votuporanga traz uma programação especial recheada de atividades para a 3ª Semana Senac de Leitura, que acontece de 23 a 28 de abril, nas 60 unidades da rede em todo o Estado de São Paulo, sob o tema Filmes e Séries Inspiradas em Livros. A instituição oferecerá palestras, oficinas e workshops gratuitos à comunidade, além da Feira de Troca de Livros.Um dos destaques na unidade é a oficina Como Fazer Livros Artesanais, que será realizada no auditório da instituição ao longo do dia 25 de abril, das 9 às 17 horas. Na parte da manhã, até às 12 horas, os participantes aprenderão sobre a fundamentação do design e o registro dos livros. Já no período da tarde, haverá uma prática sobre técnicas básicas de encadernação.O Senac Votuporanga também contará com duas palestras: uma com Vera Hamburguer, autora do livro Arte em Cena, em 25 de abril, e outra nos dias 24 e 26 de abril, com Katia Geraldi – jovem escritora local que publicou seu primeiro livro de contos –, abordando a temática Você pode ser Escritor.Além das atividades, haverá a tradicional Feira de Troca de Livros, onde o público poderá ampliar as possibilidades de leitura e aumentar o acervo pessoal. A Feira acontece na biblioteca da unidade, de 23 a 27 de abril, das 8 horas às 21h30, e no dia 28 de abril, das 8 às 13 horas.“Será uma semana para vivenciar o universo da literatura. As interações com o público, por meio de palestras, oficinas e atividades, estimulam o hábito da leitura, a criatividade e a troca de experiências. A programação da 3ª Semana Senac de Leitura valoriza a cultura em nossa cidade”, afirma Eliane Baltazar Godoi, gerente da unidade.