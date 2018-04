O programa já levou dentistas para tratamento bucal gratuito para alunos do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, moradores da Vila Carvalho, atende as crianças de 0 a 5 anos do Cemei “José Modesto Sobrinho” e do ensino fundamental, de 6 a 10 anos, do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, no Jardim das Palmeiras I; no Centro Social e atualmente está no CEM “Benedito Israel Duarte”, no bairro Colinas.

De acordo com o coordenador do Programa de Saúde Bucal do município, Edson Gilmar Capel, a ideia pioneira de levar o profissional, o serviço e a estrutura para dentro da escola tem a principal finalidade de reduzir os índices de problemas bucais nesses estudantes. “Quando o atendimento é voltado às crianças, o profissional dentista demanda de mais cautela e tempo. Consciente dos medos e da ansiedade desse pequeno paciente, sabe que precisa descontruir alguns mitos e em alguns casos essas situações podem demorar uma ou duas consultas. É um processo. Para se ter uma ideia, enquanto diariamente atendemos oito adultos, o número de crianças cai para seis”.

Odonto Móvel

A unidade móvel possui aparelhos para procedimentos odontológicos, sala de esterilização com autoclave, rampa de acessibilidade para locomoção e tratamento de pessoas com necessidades especiais e geradores capazes de atender em locais onde não há eletricidade. Quatro profissionais atuam no local, sendo dois dentistas atendendo no período da manhã e dois à tarde. Para a aquisição do micro-ônibus de 9 metros de comprimento foram investidos aproximadamente R$ 540 mil. Ele é composto por dois consultórios climatizados e equipados com aparelhos de última geração adequados para qualquer tipo de prática odontológica.

O objetivo do serviço é reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido à dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial. Além disso, a estratégia vai ampliar a cobertura e apoio às atividades da estratégia de saúde da família e equipe de prevenção odontológica das unidades de saúde, inclusive funcionando no horário de atendimento do trabalhador, das 17h às 20h; e onde ainda não existe unidade de saúde, como Monte Verde.

Horários

Os atendimentos da unidade são feitos nos horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico, conforme as unidades de ensino que apresentarem maiores índices de problemas bucais e posteriormente percorrerá as demais unidades.