As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria da OAB local

publicado em 21/04/2018

A 66ª Subseção da OAB/SP, Ordem dos Advogados do Brasil, realizará a 17ª Conferência Regional da Advocacia (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA 66ª Subseção da OAB/SP, Ordem dos Advogados do Brasil, realizará a 17ª Conferência Regional da Advocacia, na próxima sexta-feira (27), das 14h às 18h30, no Ville Eventos, em Votuporanga.O evento contará com a presença do presidente da Subseção de Votuporanga, Dr. Adelino Ferrari Filho, do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP, Dr. Braz Martins Neto, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, Dr. Marcos da Costa.A programação conta com os seminários de Ética e Disciplina, Direitos e Prerrogativas, Mulher Advogada, Assistência Judiciária, Jovem Advocacia, OAB Concilia, da ESA e da OAB vai à escola. Para o encerramento haverá um sorteio e um coquetel.São esperados profissionais inscritos nas subseções de Cardoso, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Monte Aprazível, Nhandeara, Paulo de Faria, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Tanabi e Votuporanga.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria da OAB local pelo telefone 3421-6711 ou pelo site www.conferenciaregional.oabsp.org.br. As vagas são limitadas. Os certificados de participação no evento podem ser retirados em até 90 dias.Durante o evento os presentes terão a oportunidade de participar das Campanhas de Prevenção ao colesterol, hipertensão, diabetes e hepatite C submetendo-se a testes de resultados imediatos, verificação da pressão arterial com orientação médica e massagens anti-estresse (quick massage).