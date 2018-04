Até o final do ano, mais servidores serão convocados pela Prefeitura, já que existem outros concursos em vigência

publicado em 19/04/2018

Prefeitura de Votuporanga: o Executivo conta com outros concursos em vigência (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brTrinta e quatro novos servidores municipais efetivos começaram a trabalhar na Prefeitura de Votuporanga. Os trabalhadores são convocados de concursos públicos em vigência no Executivo. Até o final do ano, outros servidores devem ser convocados.O concurso de número 01/2017 previa a contratação de 14 cargos efetivos para agentes de combate a endemias – nível I. Além destes trabalhadores do concurso 01/2017, assumiram profissionais de outros concursos, como professores, fiscais de trânsito, agente operacional – lavagem e lubrificação, manutenção hidráulica, carpintaria, medição técnica, administrativo I e II e direção veicular.O prefeito João Dado ressaltou a importância dos servidores públicos. De acordo com ele, o serviço público tem a missão de servir à população, e os trabalhadores convocados conquistaram as vagas graças a sua dedicação e empenho. “A partir de agora, vocês passam a compor a estrutura permanente do município e espero que encarem suas funções com amor e otimismo”, falou. Ele lembrou que é servidor público há 40 anos. “Hoje, por ser eleito pelo povo, ainda sou um servidor. Tenham a certeza de que nós aprendemos todos os dias”, acrescentou.Na semana passada, a Prefeitura de Votuporanga divulgou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, o edital de convocação de 385 candidatos para realização do Teste de Aptidão Física do concurso público 03/2017. Esta etapa do processo é de caráter eliminatório e ocorrerá no dia 6 de maio, no Ginásio de Esportes Mário Covas, em dois turnos, manhã e tarde, sendo o período da manhã voltado para candidatos do sexo masculino, e à tarde para as candidatas mulheres. Passarão pelo Teste de Aptidão Física os candidatos classificados dos cargos de Serviços Gerais (masculino e feminino), Vigilância Patrimonial, Serviços Funerários, - Alvenaria e Construção, Borracharia, Agente Comunitário de Saúde e Fiscalização de Trânsito.De acordo com o Executivo, atualmente apenas 4% dos servidores são pessoas nomeadas para cargos comissionados.