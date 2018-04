Os testes rápidos ofertados são para o diagnóstico de HIV e, como método de triagem, para a sífilis, hepatite B e C

publicado em 18/04/2018

Em Votuporanga, três pessoas foram diagnosticadas com HIV nos primeiros meses do ano (Foto: Reprodução)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brSegundo dados da Secretaria da Saúde de Votuporanga solicitados pelo A Cidade, foram realizados 2.530 testes rápidos entre janeiro e março deste ano na cidade. De acordo com a pasta, os testes rápidos ofertados são para o diagnóstico de HIV e, como método de triagem, os testes rápidos para a sífilis, hepatite B e C.A pasta informou que do total de testes rápidos realizados, 665 foram de HIV, 643 de hepatite B, 618 de hepatite C e 604 de sífilis. “Desse total, três pessoas foram diagnosticadas com HIV, e pelo processo de triagem, outras três pessoas tiveram diagnóstico positivo para sífilis”, informou ao A Cidade.A farmacêutica do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Monique Docusse, explicou que o teste rápido facilita o diagnóstico precoce e aumenta as chances de cura nos casos de sífilis e hepatites virais, além de interromper a cadeia de transmissão, pois as pessoas diagnosticadas precocemente são orientadas quanto à prevenção e transmissão. “Não existe cura para o HIV, porém com o diagnóstico precoce, as pessoas que vivem com esta condição têm menor chance de desenvolver outras comorbidades, melhorando assim a qualidade de vida”, afirmou.Em Votuporanga, os testes rápidos estão disponíveis em todas as unidades de saúde e no SAE para a população interessada. Portanto, para ser submetido aos testes, é necessário realizar o agendamento prévio. O resultado do teste rápido é liberado no mesmo dia.Para incentivar a realização dos testes, são realizadas campanhas pontuais para divulgação desses testes, como a “Campanha Fique Sabendo”, uma ação desenvolvida sempre no final do mês de novembro, com ênfase no dia 1º de dezembro (Dia Mundial de Luta Contra a Aids). “Durante o período de campanha, as unidades de saúde participam com a promoção de livre demanda desses testes rápidos”, explicou a Secretaria da Saúde.A pasta ainda afirmou que outra campanha é realizada: a Campanha de Hepatites Virais, realizada em julho, mês em que se comemora a luta contra as hepatites virais. “Os testes são oferecidos em todas as unidades, além de ações extramuros realizada em pontos estratégicos”, informou a pasta.O SAE está localizado na rua Minas Gerais, nº 1.850, no bairro São João, e atende pelo telefone (17) 3405-1584.