Neste ano, o Governo Federal repassou um total de R$ 1.276.260,00 para as famílias inscritas no Bolsa Família em Votuporanga

publicado em 28/04/2018

A pasta afirmou que o valor total transferido alcançou R$ 315.737,00 neste mês (Foto: Ana Nascimento/MDS)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brO Programa Bolsa Família, um programa de transferência do Governo Federal, condicionado de renda, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único, beneficiou 2.264 famílias neste mês em Votuporanga. A informação é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo.A pasta informou o A Cidade que as famílias receberam o valor médio de R$ 139,46, sendo que o valor total transferido pelo Governo Federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 315.737,00 no mês. “O acumulado de 2018 é de R$ 1.276.260,00”, afirmou.A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo informou que podem receber o benefício todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 85 mensais; e famílias com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.“Para receber o Bolsa Família tem que estar cadastrado no CadÚnico. O cadastramento precisa ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou Postos de Cadastramento do CadÚnico dos municípios. Não há período de inscrição”, explicou a pasta.De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o “objetivo é assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome”.O Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, informou na tarde de ontem que um golpe atingiu os beneficiários do Bolsa Família. O MDS esclareceu que não há pagamento de parcela extra destinada a beneficiários do Bolsa Família, como sugere suposta mensagem que estaria circulando por meio do aplicativo WhatsApp.“Para confirmar informações enviadas por e-mail, aplicativos de celular ou qualquer outra plataforma digital, o ministério orienta que os cidadãos busquem os canais oficiais de informação do órgão. Dessa forma, em caso de dúvidas sobre informações relativas ao Cadastro Único, ao Bolsa Família e a demais programas sociais do ministério, o cidadão deve consultar os canais oficiais de comunicação ou entrar em contato com a Central de Relacionamento do MDS, pelo telefone 0800-707-2003”, afirmou.