Desenvolvimento: somente em 2018, já foram anunciados pelo menos dois loteamentos e dois conjuntos habitacionais

publicado em 17/04/2018

Crescimento: mais de 1.400 casas e 190 terrenos devem ser comercializados na cidade (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brVem aí mais um loteamento para Votuporanga. No próximo dia 27, será realizada uma audiência pública para a apresentação do estudo de impacto de vizinhança de um novo espaço para a construção de casas. Somente em 2018, já foram anunciados pelo menos dois loteamentos e dois conjuntos habitacionais. São 1.415 casas e 190 terrenos que devem ser comercializados no município.Consta no Diário Oficial do Município que o Loteamento Recanto Beleza (Chácaras de Recreio) ficará localizado na Estrada Municipal Emídio Pereira de Araújo (antiga VTG 153). A audiência será coordenada pelo Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Augusto Seba. Os interessados deverão comparecer dentro do horário estipulado e desejando manifestar sua oposição aos projetos, precisam identificar-se e fazê-lo por escrito e com justificativa ao funcionário da Prefeitura responsável pelas anotações.Além deste, um novo loteamento será lançado na região Oeste de Votuporanga: o ‘Morada dos Ventos’, com 168 terrenos, sendo 158 para unidades residenciais e 10 lotes comerciais.O loteamento está localizado na região Oeste, próximo a uma das principais alças de acesso da cidade, na ligação direta ao Centro pela avenida Onofre de Paula, junto ao residencial Dharma e o Jardim dos Pinheiros, região considerada em pleno desenvolvimento.Outro loteamento será no Parque Residencial Figueira. Este, inclusive contará com uma creche, que será construída por meio de parceria público-privada.Já em relação aos conjuntos habitacionais, a Pacaembu Construtora anunciou mais um lançamento que beneficiará àqueles que sonham com a casa própria: o Residencial Vida Nova Votuporanga 3. O novo bairro planejado terá 788 casas e será financiado pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida.Em maio, um novo conjunto habitacional, denominado Condomínio Residencial Kota Bulan será lançado. O Kota Bulan deve ser construído em uma área de 176.819,00 m² e contará com 627 unidades habitacionais na Fazenda Marinheiro de Cima.