Como se sabe, a unidade do INSS Digital integra o organograma da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e, de acordo com o titular da pasta, Flávio Piacenti Junior, "foi uma solicitação pessoal do prefeito João Dado ao Instituto Nacional de Seguro Social, visando facilitar o acesso dos votuporanguenses à aposentadoria e outros serviços que são executados pela unidade, que tem registrado uma boa média de atendimento e resolutividade", assinalou.

Para oferecer maiores informações, o encontro teve a participação do gerente executivo do INSS em São José do Rio Preto, Bruno Veroneze Fernandes, da coordenadora de implantação do INSS Digital da Gerência Executiva de Rio Preto, Juliana Campos Dias, e da e a gerente da agência local do Instituto, Marineide de Souza. Após conhecer o INSS Digital, Fábio Manzano foi conhecer as dependências do Centro do Empreendedor e ficou impressionado com a estrutura do prédio e todos os serviços oferecidos no local, como o CTMO, Incra, Banco do Povo Paulista, Espaço Empresarial e Via Rápido Empresa. "É, sem dúvida, um espaço fantástico e a Prefeitura de Votuporanga está de parabéns", concluiu o secretário catanduvense.