Mesmo com ponto facultativo na segunda-feira e feriado do Dia do Trabalho, na terça-feira, espaço ficará a disposição da população para desfrutar de momentos de lazer

publicado em 27/04/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Neste feriado referente ao Dia do Trabalho (1/5), o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” ficará aberto das 8h às 17h, a disposição da população para desfrutar de momentos de lazer em família. O horário de funcionamento também vale para o final de semana (28 e 29/4) e a segunda-feira (30/4). Com relação às demais atividades de expediente administrativo, a Prefeitura de Votuporanga informa que fará suspensão dos serviços nesta segunda e terça-feira (30/4 e 1/5), no entanto, durante estes dias, serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) também funcionará normalmente pelo 0800-770-1950.

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, não abrirá neste fim de semana e feriado (28 a 30/4 e 1/5), retornando ao funcionamento normal na quarta-feira (2/5), às 9h30. No entanto, é importante destacar que todo o entorno do Parque da Cultura fica à disposição da população, como parquinho de diversões, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Na quarta-feira (2/5), o expediente nas repartições públicas municipais volta ao funcionamento normal com a Central de Atendimento ao Público do Paço Municipal aberta das 9h às 15 horas. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.

Quanto aos serviços de coleta de lixo – comum e seletiva - e o funcionamento das três unidades do Ecotudo, a Saev Ambiental informa que o atendimento ocorrerá normalmente, inclusive durante o feriado da terça-feira (1/5). Os pontos de recebimento do Ecotudo permanecerão abertos ao público diariamente, das 8h às 20h. Os serviços de coleta de lixo também seguirão seus cronogramas semanais regulares, atendendo, inclusive, ao distrito de Simonsen.