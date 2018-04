A publicação foi realizada no fim de semana em um grupo do Facebook por um internauta

publicado em 24/04/2018

(Foto: Reprodução internet)

Da redação

Após comentários nas redes sociais no fim de semana sobre uma possível unidade da Força Aérea Brasileira em Votuporanga, o A Cidade entrou em contato com a FAB, que negou a instalação de uma unidade no município.

“No momento, não existe previsão de instalação de unidade da Força Aérea Brasileira na região”, afirmou a FAB.

O responsável pela publicação afirmou que “foi uma brincadeira” e que “não imaginei que daria nisso”.