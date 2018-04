O anúncio oficial dos recursos será feito hoje, às 9h, no Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga, no Parque da Cultura

publicado em 21/04/2018

O deputado federal e ex-secretário de Assistência Social do Estado de São Paulo esteve de ontem na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brO deputado federal e ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Floriano Pesaro, está em Votuporanga e visitou a Cidade FM na tarde de ontem para anunciar R$ 840 mil para quatro entidades assistenciais da cidade e para a Secretaria Municipal da Assistência Social. O anúncio oficial dos recursos será feito hoje, às 9h, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.“O Governo do Estado de São Paulo e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente publicaram os projetos que foram tecnicamente selecionados como bons projetos que vão ser financiados pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, um Fundo que nós trabalhamos muito ao longo desses três anos, quando fui secretário do Estado de Desenvolvimento Social. Nós arrecadamos recursos de empresas através de direcionamento fiscal, Imposto de Renda, e esses recursos vão financiar projetos que foram certificados”, explicou.Ele afirmou que os projetos certificados de entidades não governamentais foram do Lar Frei Arnaldo, que receberá R$ 200 mil para financiar o projeto “Clube da Robótica”; da Casa da Criança, que receberá R$ 104 mil para financiar o projeto “Aprendendo e Convivendo”; do Centro Social de Votuporanga, que receberá R$ 136 mil para financiar o projeto “Trabalhar o presente”; e da Apae de Votuporanga, que receberá R$ 200 mil para financiar o projeto “Tecendo a rede”; além de R$ 200 mil para a Secretaria Municipal de Assistência Social para financiar o projeto “Educando”.“Conseguimos incentivar essas entidades para que apresentassem bons projetos e, dessa forma, Votuporanga vai receber o total de R$ 840 mil para o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Eu fico muito feliz pelo povo de Votuporanga e agradecido por essas entidades que apresentaram bons projetos”, disse Floriano Pesaro.Floriano Pesaro ressaltou que Votuporanga já recebeu mais de R$ 4 milhões de emendas dele nos últimos três anos, sendo destinadas para as áreas da saúde e infraestrutura urbana.“Da parte destinada à saúde, mais de R$ 1,5 milhão foi para a Santa Casa de Votuporanga, que é uma referência regional, e mais R$ 1 milhão para a saúde pública para UBS e AME. Recentemente, quase R$ 1 milhão veio para o recape na cidade, sendo que grande parte do recapeamento que está sendo feito veio das minhas emendas parlamentares do Ministério das Cidades para a melhoria da urbanização”, explicou o deputado federal em entrevista à Cidade FM.O deputado federal e ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo ainda afirmou que, nos últimos dias de sua gestão na Secretaria, foi determinada a instalação do Bom Prato em Votuporanga por meio de resolução publicada no Diário Oficial do Estado.“É o início de estudos técnicos para a viabilidade da abertura de um restaurante popular na região do hospital. O estudo é a fase inicial para a implantação do restaurante, então demos o pontapé e vamos trabalhar para que isso se viabilize junto ao Governo do Estado de São Paulo”, afirmou Floriano Pesaro.