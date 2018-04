Cinco filhotes foram encontrados mortos às margens da rodovia Péricles Belini

publicado em 24/04/2018

Cinco filhotes de cachorro sem raça definida foram encontrados mortos e com sinais de espancamentos (Foto: Divulgação/Câmara Municipal)

Uma crueldade sem tamanho aconteceu em Votuporanga. Cinco filhotes de cachorro sem raça definida foram encontrados mortos e com sinais de espancamentos.A denúncia foi feita pelo vereador e protetor de animais, Léo Chandelly, que foi até o local averiguar o caso e ficou estarrecido com a cena.Os filhotes foram encontrados às margens da rodovia Péricles Bellini - próximo ao local onde a ponte está caída, no trecho interditado. Um trabalhador viu a cena e acionou o protetor de animais que foi ao local dos fatos.Os animis já estavam em estado avançado de decomposição, e Chandelly acredita que eles possam ter sido mortos na noite ou madrugada do último domingo.Segundo o vereador, próximo ao local foi encontrado um pedaço de madeira, que pode ter sido usada para espancar os cachorros. "Todos estavam com as barrigas perfuradas, abertas e bastante machucados", disse Chandelly.Os filhotes foram enterrados perto do local onde foram mortos e o vereador segue para a Delegacia de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. Contudo, Chandelly ressalta que, somente com denúncia poderá chegar ao agressor.Ele pede para quem viu os filhotes em alguma residência possa apontar o local e, quem sabe, chegar ao agressor. "É muito difícil o trabalho da polícia nesses casos, mas esperamos que possamos chegar até a pessoa que cometeu essa atrocidade", disse Chandelly.