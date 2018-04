Acordo de Cooperação prevê a utilização da área rural da escola técnica pelos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária da Unifev

publicado em 27/04/2018

Prof. Aimar Rodrigo Goutier Camargo (coordenador do curso de Agropecuária da ETEC-Votuporanga); Josie Priscila de Jesus (responsável pela área de Gestão de Parcerias e Convênios do Ceeteps - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza); Deputado Estadual Carlos Eduardo Pignatari; Profa. Dra. Laura Laganá (diretora superintendente do Ceeteps); Dr. Celso Luiz Alves dos Santos (Diretor-Presidente da FEV); e Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco (Reitor da UNIFEV).

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) assinou, na última terça-feira (dia 24), um Acordo de Cooperação com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), por intermédio de sua unidade de ensino em Votuporanga, a Escola Técnica Estadual Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (ETEC). A parceria prevê a utilização da área rural da ETEC pelos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária da UNIFEV, para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas (teóricas e práticas).

O convênio foi oficializado na sede do Ceeteps, em São Paulo, pelo Diretor-Presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, pelo Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, e pela diretora superintendente do órgão, Profa. Dra. Laura Laganá. Na oportunidade, também estiveram presentes o coordenador do curso técnico de Agropecuária da ETEC-Votuporanga, Prof. Aimar Rodrigo Goutier Camargo, e o Deputado Estadual Carlos Eduardo Pignatari, responsável por viabilizar o convênio.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, esta é a consolidação de mais uma parceria de sucesso, que proporcionará melhores oportunidades de aprendizado aos estudantes. “Trata-se de uma importante conquista tanto para a comunidade interna, como para a externa, uma vez que as atividades que serão desenvolvidas possibilitarão avanços significativos à economia agropecuária de todo o município e região. Não posso deixar de agradecer, em especial, ao deputado Carlão, que não mediu esforços para a concretização do convênio, à Diretoria-Executiva, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Curadores da FEV e à Reitoria da UNIFEV, que trabalham, incansavelmente, em prol do conhecimento e da educação de excelente qualidade”.

De acordo com o Reitor da Unifev, por ser um Acordo de Cooperação, ambas as instituições serão beneficiadas. “Os alunos da escola técnica poderão participar de eventos, capacitações e demais iniciativas realizadas pelo Centro Universitário de Votuporanga, bem como terão à sua disposição toda a infraestrutura da Instituição, o que inclui laboratórios, bibliotecas, salas de aula e auditórios. Assim como o Dr. Celso, estendo os meus agradecimentos a todos os envolvidos”, completou.