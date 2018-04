Na manhã esta quarta-feira (25/4), a equipe do Fundo Social de Solidariedade do Município se reuniu com representantes de entidades beneficentes e com a comissão organizadora do Festival Automobilístico de Arrancadas de Votuporanga para tratar dos preparativos iniciais do evento. A reunião foi realizada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Durante o encontro, foram discutidas as possíveis formas de participação das entidades na programação do Festival, que promoverá uma arrecadação de donativos junto ao público visitante.

Em 2018, o evento passou a integrar o calendário oficial de festividades da Prefeitura de Votuporanga e será realizado entre os dias 20 e 22 de julho, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

Sobre o Festival

A primeira edição do Festival Automobilístico de Arrancadas de Votuporanga promete reunir mais de 120 veículos, entre carros e motos, conduzidos por pilotos de toda a região. Idealizado pela Associação Motor Racing, o evento é realizado com a parceria da Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e de Assistência Social, do Fundo Social de Solidariedade e da Câmara de Vereadores.

A estrutura do Festival contará com praça de alimentação, área coberta para a plateia das competições e área de recreação infantil. Durante a programação, haverá ainda sorteio de brindes para o público.

No dia 20 de julho (sexta-feira), serão realizadas atividades técnicas, voltadas para os pilotos que participarão das competições. Já nos dias 21 (sábado) e 22 (domingo), o evento será aberto a toda a população e seguirá das 9h às 17h.

A entrada será a doação de um quilo de alimento não-perecível. Os mantimentos arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade, que repassará as doações a entidades beneficentes da cidade.

Provas

De acordo com o competidor e presidente da Associação Motor Racing, Luís Henrique Felisberto Marceneiro, durante o Festival, as disputas serão divididas em 14 categorias, que incluem desde veículos de passeio até automóveis de competição oficial. “Nas provas de arrancada, dois veículos percorrem um trajeto de 201 metros. Aquele que completar o percurso no menor intervalo de tempo vence a disputa”, explica.

No decorrer da competição, a vistoria das provas ficará por conta do membro e diretor técnico da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Fernando Oliveira Picerne, que atuará como chefe de pista.

Calendário Oficial

Neste ano, o Festival Automobilístico de Arrancadas passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos Comemorativos de Votuporanga, de acordo com a lei nº 6112, sancionada e promulgada pelo prefeito João Dado no dia 30 de janeiro de 2018, e originada a partir do projeto de lei nº. 199/2017, de autoria do vereador Giba.

“Desde 2015, a Associação Motor Racing realiza provas de arrancada, com a presença de pilotos locais, que também participam de competições em outros municípios. Com a inclusão do festival no calendário oficial de Votuporanga, trazemos visibilidade aos nossos competidores e, ao mesmo tempo, oferecemos ao público a oportunidade de acompanhar de perto as provas e também de entrar em contato com veículos diferenciados”, afirmou Giba.