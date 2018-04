A presidente do PT em Votuporanga, Rosa Maria Chiquetto, contou que entre os objetivos da visita está defender a democracia

publicado em 14/04/2018

O ex-presidente da Executiva Nacional do PT, Rui Falcão, estará hoje em Votuporanga para um encontro, às 12h (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem estará hoje em Votuporanga é uma das grandes lideranças do PT Nacional: Rui Falcão. No período da manhã, ele cumpre agenda com a imprensa local. Já às 12h, o ex-presidente da Executiva Nacional tem um encontro na sede do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, na rua Minas Gerais, 3696.A presidente do PT em Votuporanga, Rosa Maria Chiquetto, contou que entre os objetivos da visita está defender a democracia, por isso ele irá conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo no país desde 2013. “O golpe aconteceu em 2016, mas ele foi construído a partir de 2013”, disse Rosa.Na opinião da presidente, o poder econômico e as forças conservadoras julgavam que sairiam vencedoras do pleito de 2014, no entanto como essa vitória foi parcial, “ou seja, ganharam o Congresso, mas não o Planalto, a opção que eles encontraram foi o golpe”.Rosa entende que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a continuação do golpe. “A pressa com que o julgaram deixa bem claro isso. Demoraram 20 anos para julgar o Maluf em segunda instância, o Azeredo 11 anos e o Lula, alguns meses. Então, fica claro o objetivo: tirá-lo da disputa presencial”, apontou.Nesta semana, senadoras e senadores do PT participaram de ato em frente ao Superior Tribunal Federal em defesa da liberdade de Lula. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, esteve presente junto com Lindbergh Farias, Humberto Costa, Jorge Viana, Fátima Bezerra, Paulo Rocha e Regina Sousa.A liderança do PT local disse ainda que Rui Falcão vem a Votuporanga falar sobre isso e dar mais um passo no sentido de aglutinar forças para formação de uma frente multipartidária. “Cada companheiro do PT é importante, mas quando recebemos alguém que milita junto à Executiva Nacional, isso ajuda a ampliar nossas informações e esclarecer nossas dúvidas. E pela história do Rui junto ao PT, sua visita nos enche de orgulho”, comentou.Rui Falcão é jornalista e político. Foi deputado estadual e federal por São Paulo e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.