Congresso será entre os dias 18 e 20 de julho, em Votuporanga, e reunirá centenas de profissionais da educação; interessados em expor novas tecnologias devem procurar organização

publicado em 17/04/2018

Instituições que queiram contribuir com a prática educacional em sala de aula devem entrar em contato com a organização do 5º Congresso Internacional de Educação do ADE Noroeste Paulista. Durante o evento, as empresas do setor poderão apresentar novas tecnologias, serviços ou outras ferramentas que possam contribuir com a melhora do ensino. Os cerca de 1, 2 mil educadores participarão de palestras e oficinas entre os dias 18 e 20 de julho.



"Empresas que tenham iniciativas que contribuam para o desenvolvimento da educação em nossa região são sempre bem-vindas, por permitirem aos nossos professores a atualização em tecnologias educacionais, que é um de nossos objetivos", comentou a coordenadora do ADE, Dra Encarnação Manzano, que também é Secretária Municipal da Educação de Votuporanga.



Já confirmaram presença as marcas Pé com Pé e a editora Palavras Arteiras acrescentar 3R Comercial, Sefe - Sistema Educacional Família e Escola, Senac, JM Pedagógica, além do Somos Educação. Na programação, importantes nomes nacionais e internacionais da educação participarão do Congresso. A organização já anunciou a participação do comediante Diogo Almeida, da professora Riselia Pinheiro, do professor Renato Santos, Tiago Aquino (Paçoca) e da pedagoga, especialista em Educação Infantil, Regina Shudo, da especialista em PEI, a professora Maria Odete de Mattos, de André Gandolfo e do professor espanhol Eladio Sebastian Heredero. Em breve, a programação completa será divulgada.



Empresários devem entrar em contato com Jaqueline Alexandre pelo telefone (17) 3405-9750 ou e-mail jaquelinealexandre@ votuporanga.sp.gov.br .