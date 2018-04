Em decorrência dos bons resultados de 2017, a Saev Ambiental repetirá a coleta na Vila Carvalho e Simonsen com o Ecotudo em Ação. O mutirão passará no distrito de Simonsen no dia 3 de maio e na Vila Carvalho no dia 10 de maio, sempre das 7h às 11h. As demais regiões de Votuporanga receberão o Cidade Limpa, de 14 a 25 de maio, com coleta em todos bairros.