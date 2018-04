Associação Comercial prepara ação especial para o mês de maio; lançamento será no auditório da entidade

publicado em 24/04/2018

O Dia das Mães é uma das datas mais importantes do comércio, perde apenas para o Natal. Para incentivar ainda mais as vendas neste período, a ACV - Associação Comercial de Votuporanga lança nesta quarta-feira (25/4), às 9 horas, no auditório da entidade, a super campanha “Um caminhão de prêmios para sua mãe”. A ação é exclusiva para estabelecimentos associados.

“Buscamos sempre inovar para surpreender os nossos associados e também consumidores. A população vai gostar da novidade desta campanha. Estamos com boas expectativas para os resultados que serão alcançados por nossos associados”, comemorou o presidente da ACV, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos.

A campanha será promovida de 2 a 12 de maio. Os detalhes serão apresentados durante o lançamento. Todos os associados estão convidados a participar do evento.

SERVIÇO

Lançamento da campanha “Um caminhão de prêmios para sua mãe”

Data: 25 de abril (quarta-feira)

Horário: 9 horas

Local: auditório da ACV (rua Mato Grosso, 3545)