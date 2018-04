Na manhã desta segunda-feira (23), a Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita do deputado federal Márcio Alvino (PR)

publicado em 24/04/2018

Deputado federal Márcio Alvino visita Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação/Unifev)

Na manhã desta segunda-feira (23), a Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita do deputado federal Márcio Alvino (PR). A recepção ao parlamentar foi feita pelo provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana; pelo presidente do conselho administrativo do Hospital e diretor-presidente da Votuprev, Adauto Cervantes Mariola; pelo coordenador corporativo, Angelo Roberto Jabur Bimbato; pelo gerente médico, Fabiano Leone; pelo gerente comercial do SanSaúde e vereador, Daniel David; pelo prefeito João Dado e o prefeito em exercício Renato Martins.Em 2016, ele destinou emenda parlamentar de R$ 250 mil para compra de equipamentos oftalmológicos, que está em fase de finalização de aquisição, na qual beneficiará toda a população de Votuporanga e região. Em 2017, foram R$ 200 mil para custeio.Na ocasião, o deputado falou sobre a Instituição. “A Santa Casa de Votuporanga é referência em toda a região, conheço o trabalho desenvolvido pela equipe, sei dos seus desafios e entendo que saúde é prioridade. Nesta terceira visita ao Hospital, aproveito para firmar meu compromisso de continuar ajudando e dizer que meu gabinete está sempre à disposição”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou que fazer a gestão de um hospital filantrópico é um desafio. "Atendemos mais do que podemos, com pouco dinheiro, principalmente do que vem do SUS. Por isso, é tão importante a colaboração de lideranças políticas como a sua por exemplo, que sempre lembra dos nossos pacientes e a nossa realidade. Muito obrigado por tudo que faz pelo Hospital” finalizou.