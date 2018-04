Márcio Alvino esteve na cidade na manhã de ontem e fez o anúncio de importante recurso para a área da saúde

publicado em 23/04/2018

Em entrevista ao A Cidade, o deputado federal afirmou que são aproximadamente R$ 840 mil de investimento na área da saúde (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

O deputado federal Márcio Alvino esteve em Votuporanga na manhã desta segunda-feira para anunciar recursos para a área da saúde na cidade. Ele esteve no gabinete do prefeito e visitou a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Em entrevista ao A Cidade, ele afirmou que são aproximadamente R$ 840 mil de investimento na saúde.

“Eu tinha já destinado R$ 500 mil para a infraestrutura de Votuporanga, mas o prefeito pediu que eu alterasse para a compra de equipamentos na área da saúde e vim para anunciar mais dois equipamentos, que seriam um ultrassom e um raio-X, que o prefeito apontou que a saúde é prioridade. Em termos de valor, deve chegar a R$ 870 mil em equipamentos na área da saúde, que vai ajudar e diminuir as filas”, afirmou.

Segundo o prefeito João Dado, o município receberá equipamentos para a realização de exames de mamografia, endoscopia, ultrassom e raio-X. “Esses quatro equipamentos serão aportados através do deputado Márcio Alvino. Então, dessa forma, ele traz as boas notícias para a área da saúde, que às vezes nós temos milhares de pessoas nas filas para fazerem um ultrassom, porque o município não tem nenhum e agora teremos”, disse João Dado.

Durante sua passagem por Votuporanga, o deputado federal Márcio Alvino ainda reforçou que está acompanhando a liberação dos recursos para a transposição da linha férrea. Em dezembro de 2016, ele garantiu em visita à cidade emendas para a construção de uma passagem subterrânea que interligará a avenida República do Líbano ao bairro Sonho Meu, para a transposição por meio de viaduto na vicinal Adriano Pedro Assi, a Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, além de prometer empenho para a execução de uma passarela para pedestres e veículos de duas rodas na altura da estação ferroviária, dando acesso à antiga Colônia da Fepasa.As obras estão orçadas em R$ 12,5 milhões.

“Estou acompanhando de perto essas passagens da linha férrea. É um processo que está dependendo da finalização do acordo entre Governo Federal e concessionária. Já atualizamos o projeto colocando como prioridade nesse plano de investimento da concessionária. Ainda falta a liberação do Tribunal de Contras da União, então toda a parte técnica já está pronta e eu acompanho de perto para que Votuporanga receba esses investimentos”, afirmou o deputado federal Márcio Alvino, ao A Cidade.