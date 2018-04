Evento é direcionado para alunos e profissionais das áreas da Saúde; inscrições podem ser realizadas pelo link: www.unifev.edu.br/1semanadasaude

publicado em 16/04/2018

A Liga Acadêmica de Saúde Pública do curso de Medicina da Unifev promoverá, no próximo mês, a 1ª Semana de Saúde Pública da graduação. O evento, direcionado para alunos e profissionais da área da Saúde, debaterá os principais desafios enfrentados no segmento.

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/ 1semanadasaude , até o dia 8 de maio. Alunos da Instituição ainda podem efetivar o cadastro por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 10.

Para a responsável pelos encontros, Profa. Esp. Fabiana Arenas Stringari de Parma, é essencial trazer para a formação dos estudantes temas relacionados aos atendimentos de Atenção Básica/Primária.

“Hoje, o nosso principal desafio é preparar os universitários para os desafios da profissão. Estima-se que 85% de todos os problemas de saúde da população possam ser resolvidos com cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e de promoção à saúde”, explicou

Confira, a seguir, a programação completa:

14/05 – Espaço Unifev Saúde:

19 horas

Palestra: Desafios da integração-ensino-serviço- comunidade no SUS.

Convidada: Profa. Esp. Fabiana Arenas Stringari de Parma.

19h15

Palestra: Aspectos da reumatologia na atenção primária.

Convidada: Profa. Esp. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi.

15/05 – Auditório do Campus Centro

19 horas

Mesa-Redonda: Saúde mental da população.

Convidados: Profa. Esp. Kamila Helena Prior de Carvalho, Prof. Esp. José Rubens Naime e Prof. Me. Reinaldo Antônio de Carvalho.

16/05 – Auditório do Campus Centro

19 horas

Palestra: Doenças Crônicas na ESF: HAS e DM.

Convidada: Profa. Esp. Gracielly Pantano.

17/05 – Auditório do Campus Centro

19 horas

Palestra: Pré-natal de baixo risco na atenção primária.

Convidado: Prof. Esp. Fernando Luiz de Faria.

19h45

Palestra: Puericultura.

Convidada: Profa. Esp. Regina Celi Esteves Gomes Marcelino.

20h30

Palestra: Os 1000 dias do bebê e a importância do aleitamento.

Convidado: Prof. Esp. Antônio Seba Junior.