Curso de Eletricista Instalador Residencial é oferecido pelo Senai em parceria com o Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", da Prefeitura de Votuporanga

publicado em 24/04/2018

Curso de Eletricista ainda possui vagas em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Restam ainda cinco vagas para o curso gratuito de Eletricista Instalador, ofertado em parceria pelo Senai e Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani". O prazo limite para inscrições é a próxima sexta-feira, dia 27 e para se inscrever, basta ter no mínimo 18 anos de idade e ter completado a 4ª série do Nível Fundamental.Além da parte prática, o curso contempla aulas teóricas de legislação aplicada, com todas as leis que regem o funcionamento de instalações elétricas residenciais, públicas, comerciais e industriais, de acordo com normas técnicas, ambientais e de segurança.O início das aulas está programado para o dia 07 de maio, sendo que as vagas serão ocupadas por ordem de chegada, com o preenchimento da planilha de inscrição na Secretaria do Senai, não existindo nenhum outro tipo de processo seletivo.O curso de Eletricista Instalador Residencial tem carga de 160 horas e será ministrado às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22h, com término previsto para 05 de dezembro. Os interessados podem obter mais informações no Senai, pelo fone: 3426-8210, ou dirigir-se à escola, na Rua Olga Loti Camargo, 3500 - JD. Santos Dumont.