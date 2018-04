Entre as iniciativas coordenadas pelas secretarias da Cultura e Turismo e de Esportes e Lazer, estão: o Balé Municipal, o Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), o Coral Canto Livre e o Projeto Axé Criança.

Além disso, só ao longo do ano de 2017, foram realizados mais de 600 eventos culturais em diversas regiões da cidade, com atrações gratuitas e abertas a toda a comunidade.

Nesse quesito, uma das maiores realizações da Prefeitura é o *Festival Literário, Cultural e Turístico de Votuporanga (Fliv)*, que anualmente traz à cidade renomados autores da literatura brasileira, além de grandes shows musicais, oficinas e espetáculos teatrais e de dança, distribuídos em nove dias de intensa programação cultural.

Outro destaque é o Desfile Cívico, uma das festividades mais tradicionais do município, realizada em comemoração ao aniversário da cidade e retomada em 2017, reunindo um público de mais de 10 mil pessoas e um cortejo com cerca de 1,3 mil participantes.

Ao longo do ano, a cidade também recebe grandes eventos culturais, realizados em parceria com importantes instituições como Sesc, Secretaria de Estado da Cultura e Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA). Entre as programações trazidas a Votuporanga, destacam-se o Circuito Sesc de Artes, o Circuito Cultural Paulista e a Virada Cultural Paulista, que agregam atrações de grande renome no cenário nacional, com entrada gratuita e aberta a toda a população.

Outra importante iniciativa desenvolvida no município é o programa “Pontos MIS”, desenvolvido em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS). O projeto promove a formação de público e a circulação de obras audiovisuais, por meio da realização de oficinas e da exibição gratuita de filmes de curta e longa-metragem, em sessões realizadas de terça-feira a domingo, na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Os votuporanguenses também podem entrar em contato com o universo cultural graças a estruturas diferenciadas como a da Biblioteca Municipal “Castro Alves”. Sediada junto ao Centro de Cultura e Turismo, a instituição conta com um acervo 100% acessível, com mais de 10 mil itens, incluindo livros falados e em braile, além de equipamentos de ampliação de imagens e leitura em áudio das obras disponíveis para consulta.