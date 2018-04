Capacitação gratuita terá início às 15h, na Sala de Oficinas e Leitura da Biblioteca Municipal

publicado em 18/04/2018

"Conversa com Vestibulando": projeto discute romance "A cidade e as serras" nesta quarta-feira (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (18/4), às 15h, a Biblioteca Municipal “Castro Alves” recebe mais uma capacitação do projeto “Conversa de Vestibulando”, realizado numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, a Unifev e a Diretoria Regional de Ensino.A atividade é voltada para a discussão das obras literárias cobradas nos principais vestibulares do Estado de São Paulo e, nesta semana, traz ao público um debate sobre o romance “A cidade e as serras”, do escritor português Eça de Queirós, com mediação das monitoras Emanuelli Nogueira e Milena Isabel, do curso de Letras da Unifev.O encontro será realizado na Sala de Oficinas e Leitura da Biblioteca, com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade. Os interessados devem se inscrever no local, com alguns minutos de antecedência ao início da programação. Todos os participantes receberão certificado.A próxima capacitação do projeto acontece no dia 5 de maio (sábado), também às 15h. Durante a atividade, será discutido o romance “O cortiço”, de Aluísio Azevedo, com mediação de Aline Cuin e Rhaianne Oliveira.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” está localizada na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 (Jardim Alvorada/Parque da Cultura), junto ao Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670.Sobre o projetoCom foco na capacitação de alunos dos ensinos Fundamental (9º ano) e Médio, o projeto “Conversa de Vestibulando” oferece um auxílio extra aos estudantes de Votuporanga e região que pretendem realizar provas de importantes universidades públicas, como USP (Fuvest) e Unicamp (Comvest).Até o mês de outubro, a iniciativa realizará uma série de encontros, voltados para a discussão das obras literárias cobradas pelos vestibulares. A cada ocasião, serão levados ao público tópicos a respeito de um livro diferente.Ao todo, serão realizadas 12 capacitações, sempre às quartas-feiras e sábados, no período da tarde, das 15h às 16h30, na Sala de Oficinas e Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves”.A iniciativa propõe a interação entre a universidade e as escolas públicas e particulares da região de Votuporanga e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, o Curso de Letras da Unifev e a Diretoria Regional de Ensino, ligada à Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo.SERVIÇO:Projeto “Conversa com Vestibulando” | Livro “A cidade e as serras”Data: Quarta-feira (18/4)Horário: 15h às 16h30Local: Sala de Oficinas e Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves” – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 (Jardim Alvorada/Parque da Cultura)Inscrições: Gratuitas, no localEvento Gratuito | Classificação: Livre