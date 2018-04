Alguns serviços não serão oferecidos e outros terão horário especial em Votuporanga

publicado em 20/04/2018

As lojas do comércio de Votuporanga estarão fechadas neste sábado; o atendimento volta na segunda-feira (Foto: Divulgação)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brCom o feriado deste dia 21 de abril, dia de Tiradentes, alguns serviços não serão oferecidos e outros terão horário especial em Votuporanga. Os atendimentos voltam ao normal na segunda-feira.PrefeituraO Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da cultura, não abre no sábado. No domingo, o atendimento volta ao normal, das 15h às 20h. Já o Horto Florestal abre normalmente no sábado e domingo. Segundo a Prefeitura de Votuporanga, a coleta de lixo comum será realizada normalmente, sem qualquer alteração.ComércioAs lojas do comércio de Votuporanga não abrirão neste feriado de Tiradentes. O comércio voltará a funcionar na segunda-feira.Poupatempo e Detran.SPO Poupatempo e o Detran.SP estarão fechados em todo o Estado de São Paulo neste sábado. Na segunda-feira, o atendimento volta ao normal. Lembrando que o Poupatempo trabalha com hora marcada. Para marcar o dia e o horário para ser atendido na unidade, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento: portal na internet (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo no celular (SP Serviços) e Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo.SupermercadosLaranjão: o supermercado Laranjão abrirá no sábado das 7h às 13h e no domingo estará fechado.Porecatu: no sábado, o supermercado abre das 7h às 13h. No domingo não abre.Santa Cruz: o supermercado abre no sábado, das 7h às 13h, e no domingo não abre.Proença: no sábado, o estabelecimento abre das 8h às 13h. No domingo estará fechado.RestaurantesCamilla’s: o restaurante não abre neste sábado e domingo. O atendimento volta ao normal na segunda-feira, das 11h às 14h30.Filó: o local estará fechado no sábado e domingo. Na segunda-feira, o atendimento será realizado normalmente, das 10h às 22h30.Garfu’s: a unidade localizada na rua Pernambuco não abrirá neste sábado e domingo. Já a unidade da avenida Vale do Sol abrirá no sábado, das 11h às 14h30. No domingo não abre. Segunda-feira o atendimento é realizado normalmente.Recanto Gaúcho: o restaurante abrirá normalmente neste sábado e domingo, das 11h às 15h.Skinão: o estabelecimento abrirá normalmente neste sábado e domingo, das 11h às 14h30.