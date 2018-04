A assinatura do contrato para a realização da obra ocorreu na tarde de ontem, na Saev Ambiental

publicado em 21/04/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Em maio começam as obras de mais um poço profundo em Votuporanga, que ficará no bairro Monte Verde, na região Oeste do município. Na tarde de ontem, na Saev, foi assinado o contrato firmado entre a Saev Ambiental e a empresa Eco Engenharia, vencedora da licitação que irá construir as obras civis do novo poço. Segundo a autarquia, com mais essa unidade, a cidade não terá problemas com abastecimento de água por cerca de 30 anos.

Em conversa com A Cidade, logo após a assinatura, Waldecy Bortoloti explicou que com a assinatura do contrato já saiu também a ordem de serviço, assim a empresa que ganhou a licitação poderá iniciar os trabalhos. “Essa obra tem 180 dias para ser concluída e nós pretendemos inaugurá-la ainda esse ano”, falou.

O superintendente destacou ainda que com a obra, Votuporanga terá quatro poços profundos, e a cidade, por um período de 30 anos, não terá problemas com abastecimento de água. “Com a assinatura hoje e a nossa conversa com a empresa, a intenção é que nas primeiras semanas de maio a obra seja iniciada”, contou.

De acordo com a Prefeitura, ao todo, serão investidos pela autarquia cerca de R$ 4,2 milhões na construção do sistema, que contribuirá para a ampliação do abastecimento de água em diversos bairros da cidade.

Além do prefeito João Dado, que estava acompanhado da primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, também participaram da assinatura do contrato os superintendentes da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti e Marcelo Zeitune; o diretor-presidente da empresa, Henrique Valadares; o deputado federal e ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Floriano Pesaro; o presidente da Câmara Municipal, Osmair Ferrari; além de representantes da Caixa Econômica Federal e de diversas instituições e clubes de serviços. O ex-prefeito Junior Marão também esteve presente e foi lembrado por ter iniciado as obras preliminares de perfuração do poço, realizadas em sua gestão.

A perfuração do poço já concluída atingiu 1.504 metros de profundidade. As obras incluem ainda a construção de um reservatório semienterrado, com capacidade para armazenar até 2 milhões de litros de água tratada, e de um reservatório elevado, com 30 metros de altura e capacidade para armazenar até 300 mil litros de água, além das casas de bomba e de cloração, cabine de energia em média tensão e torres de resfriamento.

Ainda conforme Waldecy, a construção do novo sistema trará melhorias significativas para o fornecimento de água em bairros como Monte Verde; Parques Boa Vista I e II; 2º, 3º e 5º Distritos Industriais; Jardim Portal das Brisas; Jardim Residencial Moriá; Jardim das Carobeiras; Jardim de Bortole; e Belo Horizonte I, II e II.