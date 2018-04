Os interessados devem se inscrever por meio do site até o dia 4 de maio

publicado em 18/04/2018

A prova, composta por 90 questões de múltipla escolha, será realizada às 13 horas, na Cidade Universitária (Foto: Divulgação/Unifev)

O Colégio Unifev sediará mais uma edição do Fuvestão, no próximo dia 5 de maio. O simulado gratuito, realizado em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, é destinado a qualquer aluno que estiver cursando o Ensino Médio.

A prova, composta por 90 questões de múltipla escolha, será realizada às 13h, na Cidade Universitária.

Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, o Fuvestão é uma importante preparação para o vestibular, pois ajuda o candidato a adquirir confiança. “Ao participar do simulado, os alunos passam a conhecer mais o modelo da prova e perdem o medo, que gera tanta ansiedade antes dos testes”, explica.

Os interessados devem se inscrever por meio do site (http://www.curso-objetivo.br/concursos/fuvestao.aspx), até o dia 4 de maio. No dia da prova, o candidato deverá portar a carteira de identidade original e a ficha de inscrição.

Premiação

Os 100 primeiros alunos classificados em todo o País, mais os treineiros bem colocados em cada área de conhecimento, ganharão prêmios, como notebooks, tablets e o reembolso da inscrição do vestibular da Fuvest, Unicamp ou Unesp.

Os estudantes que fizerem mais de 55 pontos na prova também concorrerão a um smartphone.

Mais informações podem ser obtidas no site: www.curso-objetivo.br.