No início desta semana, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, Flávio Piacenti Junior, recebeu a visita de representantes do legislativo de Santa Ernestina, no Centro do Empreendedor. "O motivo da visita do presidente da Câmara daquele município, Sílvio Roberto Egas, que estava acompanhado pelo vereador José Edivaldo Petinatti e pelo cidadão Alex Timóteo Silva, foi conhecer a estrutura do nosso Centro do Empreendedor, bem como buscar informações sobre projetos de geração de emprego e renda".