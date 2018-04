A campanha será promovida de 2 a 12 de maio; a ação é exclusiva para estabelecimentos associados

publicado em 25/04/2018

A Associação Comercial de Votuporanga lançou na manhã desta quarta-feira a campanha de Dia das Mães do comércio da cidade. De acordo com a entidade, será sorteado “Um caminhão de prêmios para sua mãe”. A ação é exclusiva para estabelecimentos associados.

De acordo com o presidente da ACV, Celso Penha Vasconcelos, a campanha será promovida de 2 a 12 de maio. “Essa campanha é uma tradicional iniciativa da Associação Comercial, porque o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, só fica atrás da data do Natal. Então, a Associação Comercial fazendo a sua parte está fazendo a campanha e oferecendo aos nossos consumidores uma quantidade e qualidade de prêmios bastante expressiva”, explicou.

Celso Penha Vasconcelos explicou que o sorteio, que será realizado no dia 16 de maio, contará com móveis e eletrodomésticos entre três vencedores. O primeiro colocado ganhará jogos de cozinha, o segundo será sorteado com jogos de quarto e o terceiro colocado ganhará jogos de sala.

“As lojas participantes estarão identificadas com cartazes e assim que o consumidor fizer as compras, receberá os cupons para preencher e colocar nas urnas para ser sorteado e ganhar esses prêmios que vão agradar”.

O comércio funcionará em horário especial no dia 11 de maio (sexta-feira), até as 22h. No sábado, funcionará até as 18h.