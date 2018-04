Voluntárias entregaram superfícies de apoio em silicone e spray removedor de adesivos, beneficiando principalmente bebês prematuros extremos

publicado em 25/04/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga, carinho e amor não faltam para os pequenos. Cada assistência especializada, atenção voltada para os recém-nascidos aliada à tecnologia de ponta salvam centenas de vidas. Para potencializar à atuação da equipe multidisciplinar, a população de Votuporanga e região colabora com o serviço, por meio do Bazar do Bem.

Cada compra feita na loja garante investimentos no Hospital, principalmente na humanização dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). As voluntárias entregaram materiais de alta tecnologia para a UTI Neonatal nesta semana, resultado das vendas do Bazar.

Foram doados sprays removedores de adesivos e superfícies de apoio em silicone, que serão utilizados principalmente em bebês prematuros extremos. “Os nossos pacientes são delicados. Utilizamos estas placas para evitar úlceras por pressão. Além disso, o spray nos auxilia a remover os adesivos que colocamos para fixar sondas. Como a pele é bem sensível, este produto nos ajuda a prevenir lesões na pele em nossos pequenos”, contou a médica responsável pela UTI Neonatal, Dra Lara Galvani Greghi.

Antonella Morial nasceu de 23 semanas e já foi beneficiada com esta tecnologia. Ela está há três meses no Hospital e, diante desta permanência, as superfícies de apoio são necessárias. “Eu fico muito feliz por esta doação, não somente pela minha filha. Mas penso nas outras crianças que estão aqui e precisam”, afirmou a mãe Silvia Maria Morial, moradora de Sud Menucci.

Emocionada, Daisy Góes Liévana, uma das voluntárias, falou sobre a emoção de contribuir com a UTI Neonatal. “Nos sentimos muito felizes de colaborar com o trabalho de vocês, considerado de referência. Vocês fazem a diferença”, afirmou. Dona Daisy tem razão. Na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa, o limite de viabilidade tem chegado a 23 semanas.

A presidente do Bazar do Bem, Elena Munhoz Benati, colocou o grupo à disposição. “Todas as solicitações da UTI Neonatal são atendidas. Sabemos da importância do setor e podem sempre contar conosco”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as contribuições. “Nosso Bazar do Bem é sucesso, graças ao empenho das voluntárias. Elas se dedicam diariamente, prezando sempre a humanização dos nossos atendimentos. Votuporanga e região abraçaram nosso projeto, doando itens e gerando renda para Hospital. Só temos que agradecer por tamanha generosidade”, concluiu.