Mobilização abrangeu todo o município, beneficiando centenas de pacientes da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 24/04/2018

“O desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço”. Esta frase do filósofo Dalai Lama reflete todo o sentimento de Américo de Campos. A população, mais uma vez, demonstrou todo amor e gratidão pela Santa Casa de Votuporanga, unindo esforços em busca de fazer o bem.Dezenas de óleos, sacos de arroz, feijão, açúcar, macarrão, café e sal foram arrecadados no Arrastão do Bem, promovido pela Prefeitura. Equipes da Secretaria da Saúde somaram às ações de voluntários, unindo esforços em prol dos pacientes do Hospital. Foram mais de 1.580 quilos de alimentos recolhidos.Um cronograma foi elaborado para atender todos os bairros. “Mantivemos a unidade básica de saúde como ponto de coleta fixo. Além disso, percorremos de casa em casa no decorrer da semana, finalizando com ação no sábado (14/4). Mais de 20 voluntários colaboraram conosco. Só temos a agradecer por cada mantimento doado”, afirmou Nilmara Cristina de Castro Machado de Oliveira, secretária de Saúde.Iniciativas como essa de Américo de Campos beneficiam diretamente o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Desde o início do ano, com arrastões, não compramos mais itens alimentícios como arroz, feijão, óleo, macarrão graças a estas doações”, contou o nutricionista João Carlos Bragato.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o município. “Américo de Campos é uma das cidades que mais promovem eventos em prol à Instituição. Somos extremamente gratos por todo empenho e dedicação. Cada contribuição beneficia diretamente nossos pacientes, que sentem toda esta solidariedade”, finalizou.