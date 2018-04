Atividade, realizada no último sábado (14), integra a matriz curricular das disciplinas de Pragas e Fruticultura da graduação

publicado em 17/04/2018

Alunos do curso de Agronomia da Unifev visitam propriedade rural de Cosmorama (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos 5º e 7º períodos do curso de Engenharia Agronômica da Unifev visitaram, no último sábado (dia 14), uma propriedade rural localizada na cidade de Cosmorama. A visita técnica faz parte da matriz curricular das disciplinas de Pragas e Fruticultura, ministradas pela Profa. Dra. Vanessa Cury Galati.De acordo com a docente, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os processos de cultivo de frutas, entre elas a manga, a laranja e o mamão, além de receber informações sobre os tipos de pragas existentes em pomares.“O curso de Agronomia da Unifev sempre realiza atividades como essa, porque é fundamental que os alunos vejam na prática aquilo que estão aprendendo nas aulas. A visita contribuiu muito para esse processo de aprendizagem deles”, completou.