publicado em 20/04/2018

ACV lança super campanha do Dia das Mães, nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/ACV)

De olho na movimentação do comércio, que deve ficar mais intensa na primeira quinzena de maio, por conta do Dia das Mães, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV promoverá mais uma ação exclusiva para os associados. Nesta quarta-feira (25/4), às 9 horas, no auditório, a entidade lançará a campanha “Um caminhão de prêmios para sua mãe”.“Preparamos uma mega promoção para o Dia das Mães, que com certeza surpreenderá a todos os nossos consumidores. A campanha segue um formato proposto por nossos associados, para que a ação gere ainda mais resultados nas vendas e fidelização de clientes”, destacou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.O empresário João Batista Gomes, diretor de marketing da Associação, conta que a campanha será promovida de 2 a 12 de maio e outros detalhes serão apresentados durante o lançamento. Todos os associados estão convidados a participar do evento.