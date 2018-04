No dia 1º de abril foi inaugurado o outdoor do parlamentar que é pré-candidato à presidência da República.

publicado em 19/04/2018

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA ação sobre a instalação de um outdoor do deputado federal Jair Bolsonaro em Votuporanga vai parar na Procuradoria-Geral Eleitoral, órgão ligado ao Ministério Público. No dia 1º de abril foi inaugurado o outdoor do parlamentar que é pré-candidato à presidência da República.Já no dia 3, o advogado Bruno Caires entrou com pedido para retirada do outdoor do deputado. Ele entrou com a solicitação na Procuradoria Regional Eleitoral e também na Promotoria Eleitoral de Votuporanga.Em conversa com A Cidade, a assessoria de imprensa da Procuradoria Regional Eleitoral explicou que a ação chegou até o órgão, no entanto será enviada para a Procuradoria-Geral Eleitoral.Segundo a Procuradoria Regional, em relação à instalação do outdoor de Jair Bolsonaro em Votuporanga, a representação foi enviada para a Procuradoria-Geral Eleitoral, já que se trata de possível irregularidade envolvendo eleição presidencial, cuja competência para julgamento é do TSE. No então, o órgão observou que a Justiça Eleitoral local pode pedir a retirada do outdoor instalado em Votuporanga.Recentemente, a PRE defendeu em parecer que tudo o que é vedado durante a campanha, também é proibido durante a pré-campanha, podendo a justiça eleitoral usar seu poder de polícia para coibir atos ilegais.